İskenderun'da Karayolu Trafik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi
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İskenderun'da Karayolu Trafik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi

İskenderun'da Karayolu Trafik Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun İlçesinde 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında ekip araçlarıyla konvoy yapıldı.

Hatay'ın İskenderun İlçesinde 1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında ekip araçlarıyla konvoy yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" sloganıyla uygulamalardaki sürücülere broşür, çocuklara kırmızı düdük dağıttı.

Ekipler daha sonra Atatürk Bulvarında trafik araçlarıyla konvoy düzenledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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