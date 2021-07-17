Kamyonu yan yatırdı, faciayı önledi
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Kamyonu yan yatırdı, faciayı önledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kamyonu yan yatırdı, faciayı önledi Hatay'ın Iskenderun ilçesinde büyük bir faciayı kamyon şoförü engelledi.

Kamyonu yan yatırdı, faciayı önledi

HATAY - Hatay'ın Iskenderun ilçesinde büyük bir faciayı kamyon şoförü engelledi.

Belen istikametinden iskenderun yönüne gelen içecek yüklü kamyonun iddialara göre iniş aşağı freninin tutmaması sonucu hızlanmaya başladı. İskenderun şehir merkezine doğru hızla ilerlemekte olan Abdulaziz Çetin idaresindeki 31 V 4947 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyonu mert evler yokuşuna sürmesi ve aracı yan yatırması ile facia önlendi. Freni patlayan kamyonun İskenderuna ilerlemesi sürücünün soğukkanlılığı ile önlenmiş oldu. Geçtiğimiz yıllarda freni patlayan kamyon dehşetini yaşayan İskenderun'da muhtemel bir facia Maddi zararla atlatılırken kaçış rampasının önemi ve aciliyeti bir kez daha gündeme gelmiş oldu.

Kamyonu yan yatırdı, faciayı önledi
Kamyonu yan yatırdı, faciayı önledi
Kamyonu yan yatırdı, faciayı önledi
Kamyonu yan yatırdı, faciayı önledi
Kamyonu yan yatırdı, faciayı önledi
Kamyonu yan yatırdı, faciayı önledi
Kamyonu yan yatırdı, faciayı önledi
Kamyonu yan yatırdı, faciayı önledi
Kamyonu yan yatırdı, faciayı önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher

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