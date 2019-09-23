İskenderun'da kaldırım çalışmaları sürüyor

23.09.2019 17:30

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler son olarak İskenderun Pınarbaşı Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde kaldırım yapım çalışmalarına başladı.

Yapılan çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Büyükşehir yetkilileri, yaya ulaşımının rahat ve sağlıklı hale gelmesi için il genelindeki çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Bültenler