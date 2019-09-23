İskenderun'da kaldırım çalışmaları sürüyor

İskenderun'da kaldırım çalışmaları sürüyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi kentin altyapı ve üstyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için tüm birimleriyle çalışmaya devam ediyor.

23.09.2019 17:30
İskenderun'da kaldırım çalışmaları sürüyor

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler son olarak İskenderun Pınarbaşı Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde kaldırım yapım çalışmalarına başladı.

Yapılan çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Büyükşehir yetkilileri, yaya ulaşımının rahat ve sağlıklı hale gelmesi için il genelindeki çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Bültenler
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