İskenderun'da kaçakçılık operasyonunda makaron ile tütün ele geçirildi
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İskenderun'da kaçakçılık operasyonunda makaron ile tütün ele geçirildi

İskenderun'da kaçakçılık operasyonunda makaron ile tütün ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı filtreli sigara kağıdı (makaron) ve tütün ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı filtreli sigara kağıdı (makaron) ve tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak ürün bulundurduğu ihbarı üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, iş yerlerinde gümrük kaçağı 186 bin makaron ile 364 kilogram tütün buldu.

El konulan ürünler emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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