İskenderun'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçakçılık operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçakçılık operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş ve Buluttepe mahallelerinde kaçak ürün bulundurulduğu ihbarı üzerine arama yaptı.
İş yerleri ve evlerde, 37 kilogram kaçak nargile tütünü, tabanca ve tüfek ele geçirdi.
Gözaltına alınan bir şüpheli emniyete götürüldü.
AA / Burak Milli - Güncel