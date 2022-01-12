İskenderun'da kaçakçılık operasyonu - Haberler
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İskenderun'da kaçakçılık operasyonu

İskenderun'da kaçakçılık operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçakçılık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu bir kişi, geri gönderme merkezine teslim edildi.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçakçılık yaptığı belirlenen yabancı uyruklu bir kişi, geri gönderme merkezine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalar kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir depoda yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 2 bin 857 adet kozmetik ürün, 80 adet güneş gözlüğü, 520 adet cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu M.Ş. geri gönderme merkezine teslim edildi. - HATAY

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