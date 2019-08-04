İskenderun'da kaçak sigara operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilinde bin 79 paket gümrük kaçağı sigara bulunan mahalle muhtarı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği tarafından ihbar üzerine Kocatepe Mahallesinde bir otomobile operasyon düzenlendi.

Mahalle muhtarı D.D'ye ait olduğu belirlenen otomobil içerisinde bin 79 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli D.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA