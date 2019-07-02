İskenderun'da Kabotaj Bayramı şenliği

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yağlı direkte bayrak kapma, ördek yakalama ve yüzme yarışları ile paraşütle yapılan atlayışlar renk kattı.

İskenderun Kent İskelesi'nde düzenlenen yüzme yarışları, yağlı direkte bayrak kapma, ördek yakalama, Yüzme İhtisas ve Su Sporları Kulübü yelken yarışları sporcular ile vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yamaç paraşütü gösterileri ise etkinliklere renk kattı. Kutlamalar çerçevesinde katılımcılara balık ekmek ikram edildi, tişört ve şapka dağıtıldı. Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Liman Başkanı Hüseyin Demir, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Yener, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Gül, İlçe Gençlik Spor Müdürü Ferit Ali Gündel verdi.

KABOTAJ BALOSU

Yelken Kulübünde düzenlenen geleneksel 'Kabotaj Balosu'nda İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Yener, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu ile ve üyeler ile davetliler bir araya geldi. İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, şube olarak geçmişte olduğu gibi göreve geldikleri günden bu yana gerek sivil toplum kuruluşlarının gerekse üniversitelerin İskenderun Körfezi ile ilgili yapmış oldukları çalışmalara tam destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi. Gecede ayrıca sahne alan Özgen Akçagül ve Blue Note Orkestrası birbirinden güzel şarkıları seslendirdi ve konuklara unutulmaz dakikalar yaşattı. Havai fişek gösterileri ise geceye renk kattı, görsel şov kentin birçok yerinden ilgiyle izlendi.

Kaynak: DHA