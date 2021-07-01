İSKENDERUN'DA KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI
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İSKENDERUN'DA KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

Atatürk Anıt Alanı'nda başlayan törene İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Binbaşı Oğuz Emre Çiçek, İskenderun Liman Başkanı Hüseyin Demir, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Yener, Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu ve kurum kuruluş temsilcileri katıldı. Liman Başkanı Demir, Türk denizciliğinin bugünlere gelmesi açısından kabotaj kanununu 95 yıl önce bugün yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile yabancı ülkelerin Türk deniz ticareti üzerindeki hakimiyeti sona ermiş, karasularımıza ve limanlarımıza her türlü denizcilik faaliyetleri Türk bayrağı taşıyan gemilerle ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve firmalarıyla yerine getirilmeye başlanmıştır. Bugün ülkemizde gördüğünüz, yaşadığımız, uyguladığımız tüm denizcilik faaliyetlerinin tüm denizcilerimizin, bu alanda eğitim veren tüm okullarımızın bu seviyelere gelmesinde ve mavi vatanda söz sahibi olmamız elbette kabotaj kanununun sayesinde olmuştur dedi.

Protokol üyeleri tarafından denize çelenk bırakılmasının ardından sahil güvenlik botları ve römorkörler su fışkırtıp sürat yaparak deniz üzerinde görsel şölen gerçekleştirdi.

İSKENDERUN'DA KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI
İSKENDERUN'DA KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI
İSKENDERUN'DA KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI
İSKENDERUN'DA KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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