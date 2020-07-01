İskenderun'da Kabotaj Bayramı coşkusu İskenderun'da Kabotaj Bayramı coşkusuHATAY'ın İskenderun ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, coşkuyla kutlandı.

İskenderun'da Kabotaj Bayramı coşkusu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, coşkuyla kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94'ncü yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıt Alanı'ndaki çelenk sunma töreni pandemi nedeniyle kısıtlı katılımla gerçekleşti. Törene, İskenderun Kaymakamı İskender Yönder, Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, İskenderun Liman Başkanı Hüseyin Demir, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İskenderun Liman Başkanlığı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Çelenk töreni sonrasında iskeleden teknelerle İskenderun Körfezi'ne açılan protokol, daha sonra denize çelenk bıraktı. Sahil Güvenlik, römorkörler ve tekneler denizde çeşitli gösterileriyle kutlamalara renk kattı.

Kaynak: DHA