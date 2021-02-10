Son dakika haberi | İskenderun'da 31 noktada anlık huzur ve güven uygulaması

Türkiye'de beklenen kar yağışı 1987, 2002 ve 2004'teki gibi yoğun olabilir

Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar: İstanbul pazar gününden itibaren bir hafta boyunca kara gömülecek

Son dakika haberi... - İskenderun'da 31 noktada anlık huzur ve güven uygulaması Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis kentin önemli 31 ayrı noktasında huzur ve güven uygulamaları yaptı İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin önemli noktalarında anlık huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.