Son dakika haberi | İskenderun'da 31 noktada anlık huzur ve güven uygulaması
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Son dakika haberi | İskenderun'da 31 noktada anlık huzur ve güven uygulaması

10.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:30

Son dakika haberi... - İskenderun'da 31 noktada anlık huzur ve güven uygulaması Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis kentin önemli 31 ayrı noktasında huzur ve güven uygulamaları yaptı İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin önemli noktalarında anlık huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

- İskenderun'da 31 noktada anlık huzur ve güven uygulaması

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis kentin önemli 31 ayrı noktasında huzur ve güven uygulamaları yaptı

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin önemli noktalarında anlık huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Özel harekat polislerinin de bulunduğu 31 noktada gerçekleştirilen uygulamalarda şahıslar ve araçlar detaylı aramadan geçirildi. Polis, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama kontrolünü yaparak, araçlarda arama yaparken denetimlerde, aranan 2 zanlı gözaltına alındı.

Son dakika haberi | İskenderun'da 31 noktada anlık huzur ve güven uygulaması
Son dakika haberi | İskenderun'da 31 noktada anlık huzur ve güven uygulaması
Son dakika haberi | İskenderun'da 31 noktada anlık huzur ve güven uygulaması
Son dakika haberi | İskenderun'da 31 noktada anlık huzur ve güven uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET SEHER

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