İskenderun'da Huzur Operasyonu

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede huzur operasyonu yaptı.

İskenderun Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 gram metanfetamin maddesi, 21 gram esrar, 8 adet captagon uyuşturucu hap, 39 gram eroin, 96 adet Hint keneviri bitkisi, 3 adet tabanca ve 150 adet tabanca parçası ile mermi ele geçirildi.

Ayrıca, operasyonlarda 13 kişi hakkında işlem yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, operasyonlara kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.