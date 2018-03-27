İskenderun'da Huzur Operasyonu
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede huzur operasyonu yaptı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede huzur operasyonu yaptı.
İskenderun Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 gram metanfetamin maddesi, 21 gram esrar, 8 adet captagon uyuşturucu hap, 39 gram eroin, 96 adet Hint keneviri bitkisi, 3 adet tabanca ve 150 adet tabanca parçası ile mermi ele geçirildi.
Ayrıca, operasyonlarda 13 kişi hakkında işlem yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, operasyonlara kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.