İskenderun'da Huzur Operasyonları

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen huzur operasyonlarında gözaltına alınan 11 kişiden 1'i tutuklandı.



İskenderun Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 10 gün içerisinde gerçekleştirilen huzur operasyonlarında 4 bin 199 paket gümrük kaçağı sigara, 1 kilo 265 gram esrar, 15 uyuşturucu hap, 40 gram eroin, 10 Hint keneviri bitkisi, 1 adet sahte sürücü belgesi, 1 adet sahte banknot ve 2 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.



Operasyonda 22 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. 11 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - HATAY