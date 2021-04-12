İskenderun'da Hristiyanlar kilise duvarına astıkları pankartla ramazanı kutladı
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İskenderun'da Hristiyanlar kilise duvarına astıkları pankartla ramazanı kutladı

Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ - Haberler | Güncel
İskenderun'da Hristiyanlar kilise duvarına astıkları pankartla ramazanı kutladı

HATAY'ın İskenderun ilçesindeki Hristiyanlar, Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi duvarına astıkları pankartla ramazan ayını kutladı.

HATAY'ın İskenderun ilçesindeki Hristiyanlar, Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi duvarına astıkları pankartla ramazan ayını kutladı.

İlçede yaşayan Hristiyanlar, Şehit Pamir Caddesi'nde bulunan Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi duvarına ramazan ayını kutlamak için pankart astı. Kilise duvarına asılan pankartta 'Tüm İslam aleminin mübarek ramazan ayını kutlarız' yazısı yer aldı.


İskenderun'da Hristiyanlar kilise duvarına astıkları pankartla ramazanı kutladı
İskenderun'da Hristiyanlar kilise duvarına astıkları pankartla ramazanı kutladı
İskenderun'da Hristiyanlar kilise duvarına astıkları pankartla ramazanı kutladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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