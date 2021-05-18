İskenderun'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı cep telefonu, makaron ile içki ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı cep telefonu, makaron ile içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak ürünler bulundurulduğu ihbarı üzerine belirlenen ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Adreslerde, gümrük kaçağı 273 cep telefonu ile cep telefonu aksesuarları, 256 bin makaron, 57 şişe içki ve 65 litre sahte içki bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli