İskenderun'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İskenderun'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

İskenderun'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı cep telefonu, makaron ile içki ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı cep telefonu, makaron ile içki ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak ürünler bulundurulduğu ihbarı üzerine belirlenen ev ve iş yerlerinde arama yaptı.

Adreslerde, gümrük kaçağı 273 cep telefonu ile cep telefonu aksesuarları, 256 bin makaron, 57 şişe içki ve 65 litre sahte içki bulundu.

İskenderun'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Son dakika haberi! 313 milyon TL'lik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı
Son dakika haberi! 313 milyon TL'lik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı
Gaziantep'te 6 mahalleye yayılan çekirge istilasına karşı mücadele başlatıldı
Gaziantep'te 6 mahalleye yayılan çekirge istilasına karşı mücadele başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Abdullah Gül Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Beren Saat Kenan Doğulu Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Rachid Ghezzal Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İskenderun'da gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 14:53:08. #1.11#

title