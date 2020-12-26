İskenderun'da gümrük kaçağı 76 bin 600 makaron ele geçirildi
26.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:18
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 76 bin 600 gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 76 bin 600 gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetleri kapsamında Kurtuluş ile Dumlupınar Mahallesi'nde 2 iş yerine operasyon düzenledi.
Polis, adreslerde 76 bin 600 gümrük kaçağı boş makaron buldu.
Makaronlara el koyun ekipler, iş yeri sahipleri hakkında işlem yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli