İskenderun'da geceyi aydınlatan şimşekler yerini yağmur ve fırtınaya bıraktı
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İskenderun'da geceyi aydınlatan şimşekler yerini yağmur ve fırtınaya bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Haberler | Güncel

İskenderun'da geceyi aydınlatan şimşekler yerini yağmur ve fırtınaya bıraktı İskenderun Körfezinden şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

İskenderun'da geceyi aydınlatan şimşekler yerini yağmur ve fırtınaya bıraktı

HATAY - İskenderun Körfezinden şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Ardından gelen fırtına ve yağmur ise havayı serinletti.

Sıcak hava Akdeniz bölgesinde etkisini sürdürmeye devam ederken Hatay'ın genelinde etkili olan şimşekler İskenderun körfezinde ortaya çıkan gök gürültülü şimşekler, unutulmaz bir gösteri sundu. Kentin üzerinde birbiri ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. Şimşeklerle beraber gelen yıldırım düşmeleri ise şehrin bazı bölgelerinde elektrik kesintilerine neden oldu. Gece ilerleyen saatlerde ise fırtına ile birlikte gelen sağanak yağmur mevsim normallerinin üzerinde sıcak günler yaşayan Hatay'da havayı serinletti.

İskenderun'da geceyi aydınlatan şimşekler yerini yağmur ve fırtınaya bıraktı
İskenderun'da geceyi aydınlatan şimşekler yerini yağmur ve fırtınaya bıraktı
İskenderun'da geceyi aydınlatan şimşekler yerini yağmur ve fırtınaya bıraktı
İskenderun'da geceyi aydınlatan şimşekler yerini yağmur ve fırtınaya bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher

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