İskenderun'da fırtına; konteynerler devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İskenderun'da fırtına; konteynerler devrildi

14.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:57
İskenderun'da fırtına; konteynerler devrildi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle liman çevresindeki konteynerler ile otoyolda seyir halindeki TIR'da yüklü bir konteyner devrildi.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. İskenderun Limanı çevresinde boş arazide üst üste bekletilen boş konteynerler devrildi. İskenderun-Adana otoyolunda ise İskenderun'dan Payas yönüne giden TIR'da yüklü konteyner de rüzgar nedeniyle devrildi. Trafik polisleri, yolda güvenlik önlemi alırken yol kısmi olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin konteyneri kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı. 


İskenderun'da fırtına; konteynerler devrildi
İskenderun'da fırtına; konteynerler devrildi
İskenderun'da fırtına; konteynerler devrildi
İskenderun'da fırtına; konteynerler devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

İlgili Haberler

İskenderun'da 152 tüp kobra zehri ele geçirildi
İskenderun'da 152 tüp kobra zehri ele geçirildi
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Didim'de fırtına etkili oldu
Didim'de fırtına etkili oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Hulusi Akar Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cemal Hünal Gülben Ergen Haluk Bilginer Mustafa Üstündağ
Spor Falcao Neymar Tisserand Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler İzmir Aralık Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İskenderun'da fırtına; konteynerler devrildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 10:57:34. #1.14#
title