İskenderun'da fırtına... Binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasara neden oldu - Haberler
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İskenderun'da fırtına... Binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasara neden oldu

İhlas Haber Ajansı, Ahmet Seher - Güncel
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İskenderun'da fırtına... Binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasara neden oldu Hatay'ın İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasara neden oldu İskenderun Körfezinde sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini...

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - İskenderun'da fırtına... Binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasara neden oldu

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasara neden oldu

İskenderun Körfezinde sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri barınağa sığınırken gemi trafiği de tamamen durdu. Şehir merkezinde binaların çatısı uçtu bir binadan kopan beton parçaları otomobillerin üzerine düştü, araçlarda hasar oluştu.

İskenderun'da fırtına... Binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasara neden oldu

İskenderun'da fırtına... Binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasara neden oldu

İskenderun'da fırtına... Binaların çatısı uçtu, kopan beton parçaları araçlarda hasara neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Güncel

İskenderun, Fırtına, Hatay, Güncel, Haberler

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