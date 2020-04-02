İskenderun'da feci kaza: 5 ölü, 23 yaralı
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İskenderun, Polis, Hatay, 3. Sayfa

İskenderun'da feci kaza: 5 ölü, 23 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

02.04.2020 19:33 | Son Güncelleme: 02.04.2020 19:33
İskenderun'da feci kaza: 5 ölü, 23 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan tırın, polis ekiplerinin uygulama noktasındaki araçlara çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyreden Bayram A. idaresindeki 33 CSF 03 plakalı zeytinyağı yüklü tırın Denizalayı Kavşağı yakınlarında freni boşaldı. Kamyon ve tırların girişinin yasak olduğu şehir merkezine yönelen tır korna çalarak ilerlemeye devam etti ve polisin koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yaptığı bölgede beklemekte olan araçlara çarptı. 25 aracın kullanılamaz hale geldiği kazada 5 kişi yaşamını yitirdi 23 kişi yaralandı. Çevre hastanelerde yaralılar tedavi altına alınırken yol yaklaşık 4 saat trafiğe kapalı kaldı. Araçların kaldırılması sonrasında yol trafiğe açıldı. Tırın çarparak durabildiği spor salonunun kapalı olması facianın önüne geçti. Kazadan sonra şoka giren ve tırdan kendi imkanları ile çıkan tır şoförü ise gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Haber Yorumları (1)
ENDER: İskenderunda yaşıyorum. Senede 2 kez burda tır yada kamyon kazası oluyor. Bu yol kamyon ve tırlara kapatılmalı. Yoksa birkaç ay sonra yine benzer haber görmek kaçınılmaz.
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