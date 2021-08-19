İskenderun'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinde 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bir adrese operasyon düzenledi.
Polis, evde yaptığı aramada 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan ev sahibi emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli