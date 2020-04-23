İskenderun'da evdeki çocuklara palyaçolu kutlama HATAY'ın İskenderun ilçesinde palyaçolardan oluşan şenlik ekibi, traktörle sokak sokak gezip, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde palyaçolardan oluşan şenlik ekibi, traktörle sokak sokak gezip, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İskenderun'un mahallelerini traktörün römorkunda sokak sokak gezen palyaçolardan kurulu şenlik ekibi, evlerindeki çocukların bayramını kutladı. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağından dolayı çocuklara bir aksiyon oluşturduklarını söyleyen CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, "23 Nisan bir ulusun namusu, şerefi, karanlıktan aydınlığa çıktığı gündür. Allah hepimizi bu koronavirüs illetinden kurtarsın. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğu için çocuklara bir aksiyon oluşturduk. Onlar adına çok sevindim, çok mutlu oldular. Aydınlığımız özgürlüğümüz, ışığımız, geleceğimiz bütün çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

EŞLİK ETTİLERŞahin, elinde Türk bayrağıyla balkonlarında, evlerinde coşkuya katılanlarla birlikte bayrak sallayıp marşlara eşlik etti. Traktörden inen palyaçolar da cadde ortasında müzik eşliğinde oynayarak, kendilerini izleyenlere mutlu bir gün yaşattı. Bazı çocuklar da evlerinin pencelerinden ve balkonlarından, paylaçoların şenliğine eşlik etti.

Kutlamalar sırasında birkaç çocuğun anne ve babalarıyla kısıtlamaya rağmen sokağa çıktığı görüldü.

Kaynak: DHA