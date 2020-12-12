İskenderun'da 'Dur' ihtarından kaçan araçtan 950 adet uyuşturucu hap çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İskenderun'da 'Dur' ihtarından kaçan araçtan 950 adet uyuşturucu hap çıktı

12.12.2020 12:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:14
İskenderun'da 'Dur' ihtarından kaçan araçtan 950 adet uyuşturucu hap çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Yunus ekiplerinin 'dur' ihtarından kaçan araçtan atılan poşetten 950 adet captagon adlı uyuşturucu hap çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Yunus ekiplerinin 'dur' ihtarından kaçan araçtan atılan poşetten 950 adet captagon adlı uyuşturucu hap çıktı. Kovalama sonucu araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri Dumlupınar Mahallesi Süleymanşah caddesi üzerinde içerisinde 2 kişi bulunan araca 'dur' ikazında bulundu. Yapılan ihtara uymayarak kaçan araç ve kovalamaca sonucu durdurulan araçtan atılan poşetten 950 adet captagon uyuşturucu hap çıktı.

Otomobilde bulunan B.F. ve V.Ü. adlı şahıslar gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

'Dur' ihtarına uymayan araçtan atılan poşetten 3 kilo 60 gram esrar çıktı
'Dur' ihtarına uymayan araçtan atılan poşetten 3 kilo 60 gram esrar çıktı
Dur ihtarına uymayıp polislerin üzerine aracını sürüp kaçan sürücü kıskıvrak yakalandı
Dur ihtarına uymayıp polislerin üzerine aracını sürüp kaçan sürücü kıskıvrak yakalandı
Son dakika haber | Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı
Son dakika haber | Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Demet Akbağ Defne Samyeli
Spor Pierre Webo Samet Aybaba Ali Palabıyık Kylian Mbappe Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız Ateş İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İskenderun'da 'Dur' ihtarından kaçan araçtan 950 adet uyuşturucu hap çıktı - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 12:18:01. #1.15#
title