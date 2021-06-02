İskenderun'da drone destekli uygulama
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İskenderun'da drone destekli uygulama

İskenderun'da drone destekli uygulama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın İskenderun ilçesinde drone destekli uygulama yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde drone destekli uygulama yapıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri özel harekat polislerinin de desteği ile kentin 32 ayrı noktasında asayiş ve huzur denetimleri kapsamında uygulama yaptı. Özellikle şehir merkezinde madde bağımlılarının sıkça kullandıkları Büyük Çarşı İş Merkezine yönelik yapılan uygulamalara polis dronesi havadan destek verdi.

İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'de uygulama noktalarını ziyaret ederek denetim yaptı. - HATAY

İskenderun'da drone destekli uygulama
İskenderun'da drone destekli uygulama
İskenderun'da drone destekli uygulama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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