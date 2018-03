İskenderun'da Down Sendromlular Mehmetçik İçin Yürüdü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında down sendromlu çocuklar Afrin'deki Mehmetçik'e destek için yürüdü.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'in eşi ve Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil'in önderliğinde düzenlenen yürüyüşte, down sendromlu çocuklar aileleriyle birlikte ellerinde zeytin dalları, "İstikamet Kızıl Elma", "Afrin'de bizde varız", "Bayrak kanımız, Mehmetçik canımız", "Dualarımız Mehmetçiklerimizle", "Bayrak Sevgimiz Engel Tanımaz", "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "+1 Gönlüme Gir" yazılı dövizleriyle İskenderun Ulucami Caddesi ve Şehit Pamir Caddesi'nden Atatürk Anıt Alanı'na kadar, İkem Koleji Bando Takımı eşliğinde hep birlikte yürüdüler. Yürüyüşe vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.

Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil, toplum içerisinde down sendromlu çocukların ve gençlerin var olduklarını göstermek amacıyla İskenderun Dowh Cafe'de bir dizi etkinliklerin ardından yürüyüş düzenlediklerini söyledi. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle 'Engelliyim Engel Tanımam' sloganı ve özellikle 'Afrin'deki Mehmetçiklere destek olarak yürüyüşü tamamladıklarını belirten Dingil, "Amacımız toplum içerisinde down sendromlu çocuklarımızın ve gençlerimizin farklılıklarının olmadığını göstermek. Down Kafe'mizde down sendromlu bireylerin çalışabildiklerini, yaşamın içerisinde olduklarını, toplumla birlikte onların ayrılmaz bir bütün olduğunu göstermek için farkındalık yürüyüşü düzenledik. Bu yürüyüşümüzde özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Mehmetçiklerimize desteğimizi göstermek istedik. Allah yardımcıları olsun. Down sendromlu çocuklarımız da bunun farkında ve askerimizi çok seviyorlar. Sevgilerini de farklı olarak gösterdiler" diye konuştu.

Yürüyüşe katılan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil de, Belediye olarak down sendromlu çocuklara karşı son derece duyarlı olduklarını söyledi. Göreve geldiklerin ilk zamanlarda özellikle İskenderun'daki engelli vatandaşları hayata bağlayacak olan ve bölgede ilk olan 'Down Kafe' projesini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Seyfi Dingil, "Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Eve hapsolmuş engelli vatandaşlarımızı hayata tutunduracak, daha farklı ve özel bir yaşam sürmelerine yol açacak Down Kafe projemiz ile çocuklarımız rehabilite ediliyor, eğitim alıyor, sosyalleşiyor. Düzenlediğimiz projelerle onların sosyal hayata katılmalarını sağlıyoruz. Engelli insanlarımızı ne kadar mutlu edersek, onları hayata tutunması için ne kadar çabalarsak, bizler de o denli huzurlu oluruz. Bu vesile ile 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Gününü kutluyor, İskenderun'da yaşayan tüm engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz" dedi.

Düzenlenen yürüyüşe İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve eşi Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil'in yanı sıra AK Parti İskenderun ilçe Başkanı Beyazıt Bestami Bilgili, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri, down sendromlu çocuklar ve aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - HATAY