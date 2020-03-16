İskenderun'da denizde erkek cesedi bulundu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
16.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:46
Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
İskenderun Körfezi açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz birinin olduğunu fark eden balıkçılar, sahil güvenlik ekiplerini aradı.
Olay yerine gelen ekipler, erkek cesedi İskenderun Balıkçılar Barınağından karaya çıkardı.
İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimlik tespiti işlemlerinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA