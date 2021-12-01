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İskenderun'da deniz taştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece yarısından bu yana etkili olan fırtına nedeniyle İskenderun Körfezinin bazı bölgelerinde deniz suyu taşkını yaşandı.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece yarısından bu yana etkili olan fırtına nedeniyle İskenderun Körfezinin bazı bölgelerinde deniz suyu taşkını yaşandı.

Sahil Atatürk Meydanı, Mete Aslan Bulvarı sular altında kaldı. Fırtınanın yer yer saatte 60 kilometreye ulaştığı İskenderun Körfezinde gemi trafiği de tamamen durdu.

Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

(Ahmet Seher-İHA)

İskenderun'da deniz taştı

İskenderun'da deniz taştı

İskenderun'da deniz taştı

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