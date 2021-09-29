İskenderun'da dalış eğitiminde tespit edilen şüpheli cisimleri Sualtı Savunma Timi imha etti - Haberler
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İskenderun'da dalış eğitiminde tespit edilen şüpheli cisimleri Sualtı Savunma Timi imha etti

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
İskenderun'da dalış eğitiminde tespit edilen şüpheli cisimleri Sualtı Savunma Timi imha etti

Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun'da icra edilen dalış eğitiminde tespit edilen şüpheli cisimlerin, Sualtı Savunma Timi (SAS) tarafından incelenerek emniyetli bir sahada imha edildiğini bildirdi.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, İskenderun'da icra edilen dalış eğitiminde tespit edilen şüpheli cisimlerin, Sualtı Savunma Timi (SAS) tarafından incelenerek emniyetli bir sahada imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sahil Güvenlik Arama Kurtarma unsurları tarafından İskenderun İsdemir Limanı önlerinde icra edilen dalış eğitiminde tespit edilen şüpheli cisimler Sualtı Savunma Timi tarafından incelenerek emniyetli bir sahada imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca imha çalışmalarına ait görsellere de yer verildi.

İskenderun'da dalış eğitiminde tespit edilen şüpheli cisimleri Sualtı Savunma Timi imha etti

İskenderun'da dalış eğitiminde tespit edilen şüpheli cisimleri Sualtı Savunma Timi imha etti

İskenderun'da dalış eğitiminde tespit edilen şüpheli cisimleri Sualtı Savunma Timi imha etti

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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Haber: İskenderun'da dalış eğitiminde tespit edilen şüpheli cisimleri Sualtı Savunma Timi imha etti - Haberler
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