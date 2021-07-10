İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı
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İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde başta nitelikli cinsel istismar, fuhşa teşvik, uyuşturucu satmak, ruhsatsız silah bulundurmak ve evrakta sahtecilik gibi suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı.

İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde başta nitelikli cinsel istismar, fuhşa teşvik, uyuşturucu satmak, ruhsatsız silah bulundurmak ve evrakta sahtecilik gibi suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte 13 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda çocuklara nitelikli cinsel istismar, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme, hırsızlık, yaralama, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan şahıslarında aralarında bulunduğu 11 kişi yakalandı. Yakalanan F.K., M.E.D., A.K., M. A., M.A.D., Ö.F.B., M. F., B.Ç., A.S., A.A., L.Ç. isimli 11 şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildiler.

İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı
İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı
İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı
İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 11 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher

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