İskenderun'da cenazeler karıştı, sinirler gerildi
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İskenderun'da cenazeler karıştı, sinirler gerildi

İskenderun'da cenazeler karıştı, sinirler gerildi Mehmet Şahin'in naaşının aynı gün vefat eden Abdulkadir Cuma Burka'nın yakınları tarafından teslim alınarak Reyhanlı ilçesinde Suriyeliler mezarlığında defnedildiği ortaya çıktı Hatay'ın İskenderun ilçesinde özel bir hastanede tedavi gören...

09.08.2020 09:52 | Son Güncelleme: 09.08.2020 09:58

İskenderun'da cenazeler karıştı, sinirler gerildi

Mehmet Şahin'in naaşının aynı gün vefat eden Abdulkadir Cuma Burka'nın yakınları tarafından teslim alınarak Reyhanlı ilçesinde Suriyeliler mezarlığında defnedildiği ortaya çıktı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde özel bir hastanede tedavi gören ve hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi karışında gergin saatler yaşandı. Türk vatandaşın naaşının Suriyeli bir aile tarafından teslim alınarak Reyhanlı ilçesinde kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre hastanede tedavi gören Mehmet Şahin'in vefat edince morga kaldırıldı. Morgda üzerinde isim yazan naaşın babalarına ait olmadığını fark eden Behzat ve Fikret Şahin kardeşler, hastane yetkililerine haber verdi. Yapılan araştırmada Mehmet Şahin'in cenazesinin aynı gün vefat eden ve morga konan Suriyeli Abdulkadir Cuma Burka'nın yakınları tarafından teslim alınarak Reyhanlı ilçesinde Suriyeliler mezarlığında defnedildiği anlaşıldı. Bunun üzerine Burka'nın yakınları hastaneye çağrıldı. İki ailenin hastane önünde karşılaşmalarında yaşanan tartışmada Burka ailesi, "Bize cenazeyi hastaneden biri teslim etti. Biz de baktığımızda boynunda ismi yazıyordu. Donmuş ve şişmişti babamıza çok benziyordu."

Sinirlerin gerildiği hastanede Şahin ailesi, Suriyeli Burka ailesinin Reyhanlı'ya defnettiği cenazenin tekrar getirilmesini istediler. Gergin anların yaşandığı hastaneye polis çağrıldı. Polisler, tarafları sakinleştirerek olay çıkmasını önledi.

Savcılık kararıyla Reyhanlı'ya defnedilen Mehmet Şahin'in mezarı açıldı. Oğulları tarafından teşhis edilmesinin ardından şahsın naaşı mezardan çıkartılarak İskenderun'a getirildi.

Suriyeli Abdulkadir Cuma Burka'nın yakınları da kendi cenazelerini alarak defnedilmek üzere Reyhanlı'ya götürdü. Mehmet Şahin'in yakınları karışıklıktan dolayı hastane görevlileri hakkında hukuki işlem başlatacaklarını söylediler.

İskenderun'da cenazeler karıştı, sinirler gerildi

Kaynak: İHA

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