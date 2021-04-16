Son dakika haber | İSKENDERUN'DA CAMİNİN ÇATISINDA YANGIN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | İSKENDERUN'DA CAMİNİN ÇATISINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... HATAY'ın İskenderun ilçesinde kaynak çalışması yapılan caminin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde kaynak çalışması yapılan caminin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Pınarbaşı Mahallesi Pac Meydanı'ndaki T.E.K. Mescidi Camii'nin çatısında kaynak çalışması nedeniyle yangın çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haber | İSKENDERUN'DA CAMİNİN ÇATISINDA YANGIN
Son dakika haber | İSKENDERUN'DA CAMİNİN ÇATISINDA YANGIN
Son dakika haber | İSKENDERUN'DA CAMİNİN ÇATISINDA YANGIN
Son dakika haber | İSKENDERUN'DA CAMİNİN ÇATISINDA YANGIN
Son dakika haber | İSKENDERUN'DA CAMİNİN ÇATISINDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Nikos Dendias Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Ebru Şallı Hande Erçel Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Arda Turan Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | İSKENDERUN'DA CAMİNİN ÇATISINDA YANGIN
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 13:48:31. #1.14#

title