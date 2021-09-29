İskenderun'da boya imalathanesinde çıkan yangında faciadan dönüldü - Haberler
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İskenderun'da boya imalathanesinde çıkan yangında faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İskenderun'da boya imalathanesinde çıkan yangında faciadan dönüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde plastik boya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ve vatandaşların zamanında müdahalesi ile söndürülürken facianın eşiğinden dönüldü.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde plastik boya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ve vatandaşların zamanında müdahalesi ile söndürülürken facianın eşiğinden dönüldü.

İskenderun Sanayi Sitesi'nde bir plastik boya imalat atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeni ile gökyüzüne yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettikleri yangın söndürme çalışmalarına esnaflarda destek verdi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülerek soğutma çalışmalarına geçilirken poliste olası patlamalara karşı çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı iş yerlerini tahliye etti. Korkulanının olmadığı yangın tamamen söndürülürken aynı iş yerinde daha öncede benzer şekilde yangın çıktığı öğrenildi. Polis ve itfaiye yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırma başlattı. - HATAY

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