İSKENDERUN'DA BİSİKLETLİ 'MARTI' POLİSLER GÖREVE BAŞLADI
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İSKENDERUN'DA BİSİKLETLİ 'MARTI' POLİSLER GÖREVE BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sahillerin güvenliğinin artırılması amacıyla bisikletli 'martı' polisleri göreve başladı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sahillerin güvenliğinin artırılması amacıyla bisikletli 'martı' polisleri göreve başladı.

Atatürk Caddesi üzerindeki sahilde göreve başlayan bisikletli martı polis timi, otomobil ya da motosikletle ulaşımının zor olduğu bölgelerde yaşanabilecek olaylara anında müdahale edebilecek. Haftanın her günü sahillerde güvenliği sağlayacak olan martı polisler bisikletleri ile tur atarken çimlerin üzerinde veya banklarda oturanlarında kimliklerini kontrol ederek asayişi sağlayacak.

İSKENDERUN'DA BİSİKLETLİ 'MARTI' POLİSLER GÖREVE BAŞLADI
İSKENDERUN'DA BİSİKLETLİ 'MARTI' POLİSLER GÖREVE BAŞLADI
İSKENDERUN'DA BİSİKLETLİ 'MARTI' POLİSLER GÖREVE BAŞLADI
İSKENDERUN'DA BİSİKLETLİ 'MARTI' POLİSLER GÖREVE BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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