İskenderun'da balıkçılara yunus sürprizi
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İskenderun'da balıkçılara yunus sürprizi

İskenderun'da balıkçılara yunus sürprizi
Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Güncel

HATAY'da İskenderun Körfezi'nde balıkçıların teknesiyle yarışan yunuslar, renkli görüntüler oluşturdu.

HATAY'da İskenderun Körfezi'nde balıkçıların teknesiyle yarışan yunuslar, renkli görüntüler oluşturdu.

İlçeden avlanmak için tekneyle İskenderun Körfezi'ne açılan balıkçılar, yunuslarla karşılaştı. Yaklaşık 10 yunusun balıkçıların tekneleriyle yarışması renkli görüntüler oluşturdu. Balıkçıların, cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.


İskenderun'da balıkçılara yunus sürprizi
İskenderun'da balıkçılara yunus sürprizi
İskenderun'da balıkçılara yunus sürprizi
İskenderun'da balıkçılara yunus sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ

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