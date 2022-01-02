İskenderun'da asayiş ve narkotik denetimlerinde yakalanan 61 zanlı tutuklandı - Haberler
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İskenderun'da asayiş ve narkotik denetimlerinde yakalanan 61 zanlı tutuklandı

İskenderun'da asayiş ve narkotik denetimlerinde yakalanan 61 zanlı tutuklandı
AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

İskenderun ilçesinde düzenlenen asayiş ve narkotik denetimlerinde yakalanan 376 zanlıdan 61'i tutuklandı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - İskenderun ilçesinde düzenlenen asayiş ve narkotik denetimlerinde yakalanan 376 zanlıdan 61'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 ay içinde gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 376 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 61'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uygulamalarda 12 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 113 mermi, 2 bıçak, 201,51 gram esrar, 1357 uyuşturucu hap, 6,83 gram eroin, bir miktar sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

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AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

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