İskenderun'da aranan hükümlü yakalandı - Haberler
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İskenderun'da aranan hükümlü yakalandı

İskenderun'da aranan hükümlü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Dedektifleri (JASAT) yaptıkları aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada, hakkında 16 ayrı suçtan kaydı bulunan ve yağma suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.D. isimli şahsı yaptığı operasyonla gözaltına aldı.

Firari şüpheli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - HATAY

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