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İskenderun'da aranan 2 kişi yakalandı

AA, Burak Milli - Güncel
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İskenderun'da aranan 2 kişi yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlardan aranan O.K. ile M.D.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların saklandığı adresi belirleyen polis, düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 tabanca ile 28 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Hatay, Güncel, Haberler

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