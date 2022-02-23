İskenderun'da aranan 2 kişi yakalandı
AA, Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlardan aranan O.K. ile M.D.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Zanlıların saklandığı adresi belirleyen polis, düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı.
Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 tabanca ile 28 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
AA / Burak Milli - Güncel