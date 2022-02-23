İskenderun'da aranan 2 kişi yakalandı

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlardan aranan O.K. ile M.D.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlıların saklandığı adresi belirleyen polis, düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 2 tabanca ile 28 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.