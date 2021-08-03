İskenderun'da aranan 13 kişi şafak operasyonuyla yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İskenderun'da aranan 13 kişi şafak operasyonuyla yakalandı

İskenderun'da aranan 13 kişi şafak operasyonuyla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama ve hapis kararı bulunan 13 kişi yapılan operasyonla yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama ve hapis kararı bulunan 13 kişi yapılan operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kasten adam öldürme, hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, tehdit ve hakaret suçlarından haklarında adli makamlarca kesinleşmiş hapis cezası verilen ve yakalama kararı olan şahıslara yönelik İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 adrese operasyon yapıldı.

Şafak vakti 13 adreste eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda aranan İ.Ç., E.K., F.S., H.D., H.D., O.G., R.Ö., A.B., C.B., N.A., E.K., Y.A., M.S.Ö. adlı 13 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

İkametlerde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 3 adet mermi ele geçirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

4 yıl önce babasını dün de kardeşini öldüren zanlı, tutuklandı
4 yıl önce babasını dün de kardeşini öldüren zanlı, tutuklandı
2 yıl önce babasını öldürüp daha sonra serbest kalan şahıs, bu sefer de kardeşini öldürdü
2 yıl önce babasını öldürüp daha sonra serbest kalan şahıs, bu sefer de kardeşini öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Jülide İskenderoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Tuğba Özay Yusuf Güney Şeyma Subaşı
Spor Muslera Mete Gazoz Fatih Terim Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İskenderun'da aranan 13 kişi şafak operasyonuyla yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 13:58:05. #1.16#

title