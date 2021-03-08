İskenderun'da anıt meydanı ve caddeler sular altında kaldı
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İskenderun'da anıt meydanı ve caddeler sular altında kaldı

08.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:58

- İskenderun'da anıt meydanı ve caddeler sular altında kaldı İskenderun'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken Atatürk Anıt Meydanı da su altında kaldı.

- İskenderun'da anıt meydanı ve caddeler sular altında kaldı

İskenderun'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken Atatürk Anıt Meydanı da su altında kaldı.

İskenderun'da sabaha karşı şiddetini arttıran sağanak yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Şehrin ana caddeleri ve İskenderun Adana yolunda su taşkınları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar ise yolda kaldı.

Şiddetli yağışlarda benzer görüntülerin yaşandığı İskenderun'da özellikle sahil Atatürk Bulvarı Mete Aslan Bulvarı gibi şehrin önemli merkezlerinde yaşanan su taşkınları günlük hayatı ve trafiği olumsuz etkiliyor.

İskenderun'da anıt meydanı ve caddeler sular altında kaldı
İskenderun'da anıt meydanı ve caddeler sular altında kaldı
İskenderun'da anıt meydanı ve caddeler sular altında kaldı
İskenderun'da anıt meydanı ve caddeler sular altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET SEHER

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