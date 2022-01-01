İskenderun'da 85 pet şişe sahte içki ele geçirildi - Haberler
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İskenderun'da 85 pet şişe sahte içki ele geçirildi

İskenderun'da 85 pet şişe sahte içki ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada 85 pet şişe sahte içki ele geçirilirken, 4 zanlı gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada 85 pet şişe sahte içki ele geçirilirken, 4 zanlı gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte içki satışına yönelik yapılan çalışma da M.K.'ye ait iş yeri ve ikametinde sahte içki olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis bu bilgi üzerine iş yeri ve ikamete baskın yaptı. Yapılan baskında 85 pet şişe sahte içki ele geçirildi. Polis M.K., R.K., N.Ç. ve G.K.'yi gözaltına aldı. - HATAY

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