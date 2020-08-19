İskenderun'da 72 kilo 563 gram kokain ele geçirildi
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İskenderun'da 72 kilo 563 gram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi ve Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün müşterek çalışması sonucu İskenderun'da gerçekleştirilen operasyonda 72 kilo 563 gram kokain ele geçirildi.

İskenderun'da 72 kilo 563 gram kokain ele geçirildi
19.08.2020 10:01 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:04

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi ve Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünün müşterek çalışması sonucu İskenderun'da gerçekleştirilen operasyonda 72 kilo 563 gram kokain ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesince yürütülen istihbarı ve risk analizine yönelik çalışmalar sonucu Türkiye limanlarına gelen gemiler risk analizine tabi tutuldu. Çalışma neticesinde Kolombiya'dan İskenderun'a gelecek kömür yüklü yabancı bayraklı bir gemi riskli olarak değerlendirildi. Gemi Türkiye karasularına girdiği andan itibaren 'Gemi Takip Sistemi' üzerinden takibe alındı. Geminin limana yanaşması sonrasında ise Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri gemide arama yaptı. Yaşam mahalli, yakıt tankları, makine dairesi ve yük ambarlarında titizlikle süren aramalar sonucunda geminin güvertesinin altında tespit edilen gizli bölmede siyah renkli iki çanta bulundu. Gizli bölmeden çıkarılarak açılan çantaların içerisinde yaklaşık 65 paket olduğu görüldü. Bu paketlerin içerisindeki toz maddenin uyuşturucu test cihazında yapılan testinde 'kokain' cinsi uyuşturucu madde olduğu anlaşıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu ile 72 kilo 563 gram ağırlığındaki yaklaşık 25 milyon lira değerindeki kokaine el konulurken, konuya ilişkin soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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