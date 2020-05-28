İskenderun'da 668 litre sahte içki ele geçirildi
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İskenderun'da 668 litre sahte içki ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İskenderun'da bir iş yerine gerçekleştirilen operasyonda 668 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

İskenderun'da 668 litre sahte içki ele geçirildi
28.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:21

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İskenderun'da bir iş yerine gerçekleştirilen operasyonda 668 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında, kentte bir iş yerinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaşıldı. Gözlem altına alınan adrese, operasyon kararı alındı. İş yerine yapılan operasyonda, sağlıksız koşullarda üretilerek plastik şişe ve bidonlarda bekletilen toplam 668 litre alkollü içki ele geçirildi. Olaya ilişkin, bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Öte yandan, İskenderun'da bu operasyon ile birlikte yılın ilk 5 ayında düzenlenen sekiz ayrı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 610 bin lira olan toplam 10,5 ton sahte alkollü içecek ile alkollü içki yapımında kullanılan ekipman ve hammaddeye el konulduğu bildirildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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