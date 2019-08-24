İskenderun'da 63,3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

24.08.2019 11:19

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerince İskenderun'da gerçekleştirilen operasyonda 63,3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.



İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gemi Arama Ekibince sorumluluk bölgesine gelen gemilere uygulanan rutin risk analizinde, yabancı bayraklı bir geminin aranmasına karar verildi.



Gemi Arama Ekibi tarafından gemi kaptanından izlenilen rotaya, gemide gümrüğe tabi eşya olup olmadığına, gemi tanklarında bulunan akaryakıt miktarına yönelik beyan alındı.



Alınan beyanın ardından ekip tarafından gerçekleştirilen arama neticesinde gemi tanklarında, kaptan tarafından beyan edilmeyen 63,3 ton akaryakıt tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan kaçak akaryakıta adli makamların talimatı doğrultusunda el konulurken, gerçeğe aykırı beyanda bulunan gemi kaptanı ve baş makinist hakkında ise adli işlem başlatıldı.



2019 yılı başından itibaren 500 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi



İskenderun Gümrük Muhafaza Gemi Arama Ekiplerince yılbaşından bu yana 10 olayda yakalanan toplam akaryakıt miktarı 328 tonu buldu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hizmet veren 9 gemi arama ekibi tarafından 2019 yılı başından itibaren ele geçirilen kaçak akaryakıt miktarı ise 500 tona ulaştı. Yakalanan kaçak akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirlendi.



Ticaret Bakanlığının çok yönlü deniz kontrol stratejisinin bir parçası olarak Türkiye karasularında seyreden 25 motorbotun yanı sıra, Gemi Takip Sistemi gibi bilgi sistemleri ile desteklenen Gemi Arama Ekipleri, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce özel olarak eğitiliyor. Ekiplerce deniz ticaretinin yoğun olduğu bölgelerde yasa dışı ticaret, uyuşturucu, akaryakıt ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele sürdürülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA