İskenderun'da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İskenderun'da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması

İskenderun'da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 500 polisin katılımıyla geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 500 polisin katılımıyla geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadele kapsamında, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi, metruk binaları kontrol altında tutmak ve suç işleyen şahısların yakalanmasının yanı sıra, pandemi tedbirlerine uyulup uyulmadığının kontrolü için uygulama yaptı.

14.00 ile 16.00 saatleri arasında İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in de katıldığı 31 sabit noktada Büyük Çarşı İşhanı bloklarında, özel harekat, çevik kuvvet, karma ekiplerden oluşan 500 polisin katılımıyla 'Drone' destekli yapılan uygulamada; 3 bin 400 kişi kimlik kontrolünden geçirildi, 1500 araç ve 200 motosiklet, 35 işyeri, 15 metruk yer kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde; 12 araca 11 bin 200 lira trafik cezası, çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, yoklama kaçağı, hırsızlık şüphelisi ve hakkında yakalama kararı bulunanlar ile karantina ihlali yapan çok sayıda kişi gözaltına alınarak haklarında yasal işlem yapıldı. - HATAY

İskenderun'da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması
İskenderun'da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması
İskenderun'da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması
İskenderun'da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi
Kayıp at tartışmaları gündemdeyken, Adana'da tarla kenarında başları kesilmiş 3 hayvan bulundu
Kayıp at tartışmaları gündemdeyken, Adana'da tarla kenarında başları kesilmiş 3 hayvan bulundu
Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi
Kazada ölen sürücü, eşi ve oğlu yan yana toprağa verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Engin Altay Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Şeyma Subaşı Burak Sergen Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Muslera Ömer Ali Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İskenderun'da 500 polisin katılımıyla asayiş uygulaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 14:44:51. #1.14#

title