İskenderun'da 3 bin 70 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda 3 bin 70 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda 3 bin 70 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup, İstihbarat Büro Amirliği ve Yunus timleriyle birlikte koordineli olarak yaptıkları uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobili takibe alarak durdu. Otomobilde ve F.K., U.K. ile İ.K. isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yaptıkları aramada 3 bin 70 adet captagon hap, boyları 40 ile 60 santimetre arasında değişen 2 adet dişi Hint keneviri bitkisi, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere emniyete götürüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı