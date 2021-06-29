İskenderun'da 3 bin 70 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İskenderun'da 3 bin 70 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İskenderun'da 3 bin 70 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda 3 bin 70 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda 3 bin 70 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup, İstihbarat Büro Amirliği ve Yunus timleriyle birlikte koordineli olarak yaptıkları uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobili takibe alarak durdu. Otomobilde ve F.K., U.K. ile İ.K. isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yaptıkları aramada 3 bin 70 adet captagon hap, boyları 40 ile 60 santimetre arasında değişen 2 adet dişi Hint keneviri bitkisi, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere emniyete götürüldü. - HATAY

İskenderun'da 3 bin 70 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
İskenderun'da 3 bin 70 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu
21 yıllık trafik polisi, marketten dönen eşi tarafından evinde ölü bulundu
Birlikte gezdikleri sürücüyü fenalaşınca ölüme terk edip eşyalarını çaldılar
Birlikte gezdikleri sürücüyü fenalaşınca ölüme terk edip eşyalarını çaldılar
13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçaklayarak öldürdü
13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçaklayarak öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Meral Akşener Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Taner Ölmez Yiğit Marcus Aral
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İskenderun'da 3 bin 70 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 11:01:44. #1.15#

title