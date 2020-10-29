İskenderun'da 270 gram sentetik uyuşturucu ele geçildi
29.10.2020 12:57 | Son Güncelleme: 29.10.2020 13:00
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 270 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 270 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Barıştepe Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 270 gram sentetik uyuşturucu ile tabanca ele geçirdi.
İkamet sahibi gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli