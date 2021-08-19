İskenderun'da 250,45 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi
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İskenderun'da 250,45 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi

İskenderun'da 250,45 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 250,45 gram sentetik kannabinoid ve özel reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir ikamette yapılan aramada 250,45 gram sentetik kannabinoid ve özel reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yürütülen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda M.Ö. isimli şahsın ikamet adresinde arama yapıldı.

İkamette yapılan aramada; 250,45 gram sentetik kannabinoid, özel reçeteye tabi 5 adet hap ele geçirildi. M.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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