İskenderun'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
AA, Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
Emniyet ekipleri, İsmet İnönü Mahallesi'ndeki hırsızlık olayı şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarından zanlıların eşkalini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Burak Milli - Güncel