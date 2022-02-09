İskenderun'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler
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İskenderun'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA, Burak Milli - Güncel
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İskenderun'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Emniyet ekipleri, İsmet İnönü Mahallesi'ndeki hırsızlık olayı şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarından zanlıların eşkalini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Burak Milli - Güncel

İskenderun, Hatay, Güncel, Haberler

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