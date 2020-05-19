İskenderun'da 19 Mayıs kutlamalarına paraşütle renk kattılar HATAY'ın İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, sosyal mesafe kurallarına uyularak kutlanan törende paraşüt gösterisi yapıldı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, sosyal mesafe kurallarına uyularak kutlanan törende paraşüt gösterisi yapıldı.

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Ferit Ali Gündel ve ilçe Spor Müdürlüğü personelleri katıldı. Kısıtlı sayıda kişinin katılımı ve sosyal mesafeye uyulan düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Atatürk'ün manevi huzuruna saygı çelengi sunuldu.

Kaymakam İskender Yönden, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel ile birlikte kutlamalar çerçevesinde Amanos Dağları zirvesinden Türk bayraklarıyla atlayış gerçekleştiren yamaç paraşütçülerinin gösterisini izledi.

Kaynak: DHA