İskenderun'da "15 Temmuz'un Kadın Kahramanları" Konferansı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından "15 Temmuz'un Kadın Kahramanları" konulu konferans düzenlendi.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, 15 Temmuz'un kadın şehitleri ve gazileri anıldı.

Konferansa, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yapılan saldırıda şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in ailesi de katıldı.

Şehit Gülşah Güler'in annesi etkinlikteki sinevizyon gösteriminde kadın şehitler arasında kızının ismi anılınca gözyaşlarına hakim olamadı.

İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, konferansta yaptığı konuşmada 2 yıl önce gerçekleşen hain darbe girişimini hatırlamanın ve hatırlatmanın önemli olduğunu söyledi.

Askerin içerisinde asker kıyafeti giymiş bazı hainlerin darbe girişimde bulunduğunu belirten Kaymakam Soytürk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın, parti genel başkanlarımızın dirayeti, o günkü medyadaki bütün herkesin katkıları ve destekleriyle, askeriyenin içerisindeki sağlam askerimizle, polislerimizle, halkımızla ama aslında Cenab-ı Allah'ın yardımıyla bu hain darbe girişimi püskürtülmüştür." diye konuştu.

Konferansa katılan 15 Temmuz gazisi Kadir Bolattürk, etkinliğin kendisini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini belirterek vatan için her zaman canını vermeye hazır olduğunu kaydetti.